Ижевск, 20 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Около 60,5% работников системы образования в Удмуртии сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В образовательных учреждениях работают около 49 тыс. человек, необходимо пройти вакцинацию 42 тыс. жителям республики.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Около 3,7 тыс. работников отрасли имеют медицинские противопоказания для вакцинации, 2,7 тыс. человек перенесли COVID-19 в течение последних шести месяцев.

В трех районах республики показатель вакцинации работников сферы образования превысил 80%. Так, в Шарканском районе вакцинированы около 83% учителей, в Дебесском и Кизнерском районе показатель достиг 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 октября прививку от коронавируса сделали 443 098 человек. Второй компонент препарата получили 336 377 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Всего в республике необходимо вакцинировать около 924 тыс. человек.

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