Баку, 20 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии Джейхуна Байрамова и Гордана Грлич-Радмана. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

ChingizKhalafov Баку

На переговорах стороны намерены обсудить развитие сотрудничества двух государств, а также ситуацию, а регионе. Ранее Грлич-Радмана принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Грлич-Радман заявил, что предприятия из Хорватии заинтересованы участвовать в восстановлении инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, которая в ходе войны перешла под контроль Баку. Также участники встречи обсудили сотрудничество стран в области туризма и энергетики.

Напомним, 19 октября в Баку прибыл министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. Он также говорил о готовности словацких компаний заняться восстановительными работами на территории Нагорного Карабаха.