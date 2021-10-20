Выборг, Ленинградская область, 20 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области пассажир такси получил пулю в грудь из травматического пистолета после того, как водитель вызванного им автомобиля такси вступил в конфликт с другим участником дорожного движения. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Дорожный конфликт со стрельбой произошел 19 октября. Около 17:00 мск в полицию Выборга из медицинского учреждения поступила информация о том, что в приемный покой обратился 45-летний мужчина с ранением из травматического оружия. Как пояснил полицейским потерпевший, он ехал из Кудрово в Выборг на такси.

«На Выборгском шоссе между таксистом и водителем автомобиля «ВАЗ-2114» произошел конфликт, в результате которого последний из травматического пистолета несколько раз выстрелил в сторону такси, попав в пассажира», — сообщили в ведомстве.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к установлению личности и задержанию стрелка.