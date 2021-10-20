В Минэнерго объяснили рост биржевой цены на дизтопливо в РФ
Москва, 20 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В России переход на зимние виды топлива начался раньше обычного, в связи с этим нефтебазы стали резко наращивать запасы дизеля, а биржевая цена на стала увеличиваться. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
Отмечается, что на текущую ценовую динамику на бирже влияет общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также тенденция по переходу на зимние сорта топлива в более ранний период.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ получило уже второе с начала 2021 года обращение о критической ситуации, сложившейся на оптовом рынке моторного топлива.
В этот раз Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) обращает внимание на возможное усугубление текущих проблем в 2022 году.
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