Москва, 20 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В России переход на зимние виды топлива начался раньше обычного, в связи с этим нефтебазы стали резко наращивать запасы дизеля, а биржевая цена на стала увеличиваться. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Отмечается, что на текущую ценовую динамику на бирже влияет общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также тенденция по переходу на зимние сорта топлива в более ранний период.

«Чем в прошлые годы, из-за начала похолодания на большей части территории России, что и обуславливает более раннее начало спроса», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ получило уже второе с начала 2021 года обращение о критической ситуации, сложившейся на оптовом рынке моторного топлива.

В этот раз Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) обращает внимание на возможное усугубление текущих проблем в 2022 году.

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