Москва, 20 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Молдавия будет шантажировать Россию, блокируя Приднестровье и оказывая на него политическое и экономическое давление. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Карта Приднестровья

«Не думаю, что Кишинев намерен использовать силовой сценарий», — заявил политолог.

«Но за годы конфликта Молдавия накопила целый арсенал средств давления на Приднестровье, преимущественно в экономической сфере. Высока вероятность, что сейчас эти средства будут пущены в ход. Примерно тем же способом, как с 1 сентября с. г. было запрещено международное движение приднестровского автотранспорта», — пояснил Шорников.

«Параллельно экономическому давлению Кишинев будет выдвигать политические требования. Молдавской стороне хотелось бы это делать на площадке «5+2», — заявил эксперт.

«Шантаж — это то, к чему нам следует готовиться», — заключил Шорников.

Напомним, что молдавский политик Владимир Кульминский заявил о том, что конфликт в Приднестровье может быть разморожен.