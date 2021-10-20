Екатеринбург, 20 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в ходе конфликта при прохождении известной компьютерной игры мужчина нанес тяжелые травмы своему знакомому. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

ru.torange.biz Нож

По версии следствия, в ходе разговора по телефону у мужчин возник конфликт. Одного из них не устроил ход прохождения компьютерной игры. Граждане договорились встретится. В результате один из «игроков» пришел на встречу с ножом и нанес своему оппоненту два удара в живот.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга. Теперь нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.