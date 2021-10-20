Брянск, 20 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после гибели 35-летнего монтажника на стройплощадке в Советском районе Брянска, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, вечером 6 октября 2021 года монтажник стальных железобетонных конструкций коммерческой организации работал на стройке торгового центра по улице Крахмалева. Мужчина упал с высоты и скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Изъяты необходимые предметы и документы, имеющие значения для расследования уголовного дела.