София, 20 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. С ноября нынешнего года цены на основные продукты питания в Болгарии могут вырасти на треть и превысить по соответствующим показателям исторический максимум. Об этом в эфире Болгарского телевидения заявили независимые экономические эксперты.

(сс) ccipeggy Магазин

Как отметил глава общественной комиссии по рыночному контролю Болгарии Владимир Иванов, уже в течение ближайших двух недель местный потребитель столкнется с очередным подорожанием овощей и фруктов.

«Причиной этой тенденции является неурожай в сельскохозяйственном секторе, — констатировал, в частности, он. — Климатические изменения заставляют фермеров продавать государству продукцию и сырье по среднеевропейским тарифам. Нет смысла полагать, что в условиях конкуренции будут наблюдаться какие-либо демпинговые процессы».

По словам главы Республиканского отраслевого союза пекарей и кондитеров Болгарии Марьяны Кукушевой, производители хлеба и хлебной продукции страны «больше не могут работать себе в убыток».

»Возросла стоимость сырья и электроэнергии, а транспортные компании регулярно пересматривают в сторону увеличения тарифы на доставку хлеба», — отметила М. Кукушева.

Согласно официальной информации, в Болгарии был зафиксирован рекордный с 1993-го года скачок цен на продукты. В частности, картофель подорожал на 14%, морковь — на 39%, а капуста — на 43%. По некоторым данным, сегодня каждый четвертый житель Болгарии лишен возможности полноценного питания.