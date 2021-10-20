Уфа, 20 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В оскандалившейся Башкирии, глава которой своими указами об усилении мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса спровоцировал бесчеловечный прецедент, министерство транспорта закупает услуги перевозки самолётами и обслуживания в залах и VIP-залах официальных лиц и делегаций. Бюджету республики такой VIP-сервис может обойтись в 20,408 млн рублей. При этом срок исполнения контракта ограничен 31 декабря 2021 года, то есть речь идёт о тратах за два месяца. Итоги тендера подведут 26 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Glavarb.ru Радий Хабиров

Минтранс Башкирии за счёт средств бюджета планирует приобрести услуги «по организации авиаперелётов на самолёте». В техзадании уточняется, что в перечень входит не только организация и осуществление по заявкам заказчика авиаперевозок пассажиров и багажа, но и питание «по классу обслуживания», обслуживание в залах «официальных лиц и делегаций», в том числе VIP-залах. Заявку заказчик подает не менее чем за четыре дня до времени вылета. Воздушное судно должно иметь не менее пяти пассажирских мест.

Если ориентироваться на срок исполнения контракта, который ограничен 31 декабря 2021 года, то министерство готово потратить 20,408 млн рублей бюджетных средств за два месяца.

А тем временем представители малого и среднего бизнеса в Башкирии после очередного закручивания гаек буквально взвыли, заявив Радию Хабирову, подписавшему соответствующие указы, что так скоро и потребителей, и предпринимателей не останется. Например, с 25 октября 2021 года QR-коды в Башкирии станут обязательны и для посещения розничных рынков.

В свою очередь, глава региона ранее на совещании заявил, что «власть есть власть!» и если она приняла решение, то «она должна проводить это решение всеми мерами государственного управления и принуждения». Особенно дико подобные заявления звучат на фоне случая с пенсионеркой, произошедшего накануне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Стерлитамаке пенсионерку сняли с междугороднего автобуса из-за отсутствия документов о вакцинации. Пожилую женщину доставили в отделение полиции, где составили на нее протокол.

Подобное рвение со стороны исполнителей указов Хабирова вызвало осуждение со стороны общественности. Соцсети сошлись во мнении, что, несмотря ни на какие указы, в любой ситуации нужно всегда оставаться человеком.

Хотя чего ещё можно ожидать от человека, который в период предвыборной кампании 2021 года заявлял, что первое правило в политике: «власть — она никогда просто так не дается, власть всегда захватывается» и «тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется».