Симферополь, 20 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Крупный пожар на территории склада в Симферополе произошёл утром 20 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

Сообщение о пожаре на улице Луговая поступило в 05:55, по повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Установлено, что загорелись поддоны с бумагой в ангаре склада и на прилегающей территории. Площадь возгорания составила 300 м. кв на территории ангара и 900 м. кв на открытой территории.

На месте работает несколько пожарных подразделений, привлечена группа беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС России по Республики Крым для осуществления мониторинга обстановки на месте пожара. В 07:03 возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.