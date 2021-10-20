Екатеринбург, 20 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге увольняются руководители сразу четырёх отделов полиции. Об этом пишут СМИ.

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Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил журналистам, что заявления действительно были написаны. Он отметил, что эти люди уходят на заслуженный отдых, и никакого криминала здесь нет.

«Конечно, это потеря», — сказал полковник Горелых. И добавил, что так устроена жизнь, что рано или поздно любой человек пойдёт на пенсию, где бы ни работал.

«Их богатый опыт, безусловно, ещё не один раз пригодится, их всегда будут рады видеть те, с кем они много лет рука об руку проработали в екатеринбургском гарнизоне», — отметил Горелых. И добавил, что уходящим сейчас ищут замену.