Нижнекамск, Татарстан, 20 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Boeing 737 авиакомпании «Якутия» 20 октября вернулся в аэропорт Татарии Бегишево из-за неисправности. На воздушном судне не герметизировалась кабина, написал телеграм-канал 14News.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Якутия, Boeing 737

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ЧП произошло во время рейса Бегишево-Барнаул-Якутск в 0:18 по московскому времени. Посадка была совершена через 20 минут после вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Среднеколымске в Якутии 20 октября экстренно сел самолёт, летевший на Чукотку. Причиной аварийной посадки стала неисправность одного из двигателей. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин счёл инцидент опасным и потребовал от руководства республики воздействовать на регионального авиаперевозчика.