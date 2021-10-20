В Уфе из пяти торговых центров эвакуировали посетителей и сотрудников
Уфа, 20 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников эвакуировали из пяти торговых центров в Уфе. Эту информацию 20 октября подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.
Дарья Драй ИА REGNUM
Работа торгового центра
Сообщается, что по тревоге были подняты сотрудники экстренных служб.
По информации некоторых СМИ, возможной причиной эвакуации стала рассылка сообщений о подозрительных предметах на территории торговых центров.