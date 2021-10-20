Донецк, 20 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 октября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 39 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм и гранатометы, и что были обстреляны населенные пункты Пантелеймоновка, Спартак и Веселое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики Украины утром 21 октября обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка.