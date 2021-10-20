Москва, 20 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Пользователи в условиях современной цифровой реальности должны уметь обезопасить себя от мошенников, которые используют все существующие методы социальной инженерии для того, чтобы выведать у них конфиденциальную информацию, а также нанести финансовый ущерб. Для этого стоит запомнить универсальное правило: лучше не открывать ссылки от незнакомцев. Такой совет дают специалисты Роскачества.

Mike MacKenzie Интернет

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«В прошлом году 48% россиян столкнулись с мошенниками. По итогам 2021 года мы ожидаем рост этой цифры, потому что техническая блокировка мошенничества глобально в стране внедрена не была, а преступники используют несколько типов масштабирования своей деятельности», — отметил гендиректор компании StopPhish Юрий Другач.

Он пояснил, что данный материал описывает только мошеннические ссылки, только применительно к телефону и компьютеру, но «даже знание этих базовых правил, как показывает практика, снижают вероятность успеха мошенников в 20−30 раз».

Так, пользователь должен помнить, что фишинговые ссылки могут поступать через все каналы: социальные сети, личный и рабочий e-mail, мессенджеры, SMS, а также чаты на сайтах знакомств и подобных ресурсах. Поэтому они ссылку без объяснения или с подозрительным объяснением присылают даже ваши знакомые, лучше её не открывать и убедиться в достоверности адресанта.

Кроме того, следует незамедлительно закрыть ссылку и уйти с сайте, если после перехода у вас запрашивают конфиденциальную или личную информацию, а также предлагают скачать файл (особенно архив). Также специалисты советуют всегда пользоваться современным антивирусом, а также проверять ссылку не только перед переходом по ней, но и уже на самом сайте, так как ресурс может отличаться от того, что было написано в ссылке.

Основными признаки, указывающими на то, что письмо является фишинтовым, является ссылка в виде цифр, а также ссылка, содержащая два и более адресов. Также засомневаться должна заставить ссылка на сайте, в начале адреса которой есть «www», но нет точки или стоит тире или когда в ссылке буквы заменены на цифры (например «o» на цифру 0).