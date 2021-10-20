Якшур-Бодьинский район, Удмуртия, 20 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Мужчина и шестилетняя девочка погибли и двое пострадали в автоаварии в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД по республике.

Mytaganrog.com ДТП

Авария произошла 20 октября в селе Якшур-Бодья. 35-летний мужчина на автомобиле Lada Xray, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на барьерные ограждения. После этого автомобиль опрокинулся.

Водитель и его шестилетняя дочь погибли на месте происшествия, 33-летняя женщина и трехлетняя девочка госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на участке федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Игринском районе произошла авария, в которой погибли девушка 1998 года рождения и двухлетний ребенок. Водитель автомобиля «Урал» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с легковыми автомобилями Chevrolet и Renault, которые двигались по главной дороге. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Читайте также: Женщина с двухлетним ребёнком погибли в ДТП в Удмуртии