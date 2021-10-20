Село Хомутово, Иркутская область, 20 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области 20 октября сообщают подробности гибели двоих рыбаков. Трагедия произошла накануне, 19 октября: около 15 часов по местному времени очевидцы сообщили экстренным службам, что на карьере в районе улицы Загоскина в поселке Хомутово (Западном) Иркутского района погибли два человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбаки

На место происшествия выехала группа спасателей региональной пожарно-спасательной службы и сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области. В ходе опроса свидетелей удалось установить, что в этот день 49-летний и 54-летний жители деревни Куда приехали к карьеру на рыбалку.

На расстоянии 8−10 метров от берега пробурили четыре отверстия для подледного лова рыбы и при бурении пятой лунки провалились под лед. Поняв, что самостоятельно выбраться не смогут, начали звать на помощь.

Крики тонущих услышала супружеская пара, находившаяся от них через дорогу на другом карьере в надувной лодке. Мужчина бросился на помощь и попытался собственными силами спасти рыбаков. Но те, потеряв сознание от переохлаждения, утонули. В ледяной воде ослабевать начал и сам «спасатель».

В это время его супруга и случайный прохожий подтащили лодку к карьеру, спустили ее на воду. За нее мужчина зацепился — таким образом его удалось транспортировать к берегу. Глубина карьера составляет 2,5−3 метра. Толщина льда образовавшихся заберегов — не более пяти сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках Иркутской области уже начал образовываться лёд.

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