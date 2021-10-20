Берлин, 20 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW готовит к премьере модернизированную версию хетчбэка M135i xDrive 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте Bmwgroup.

Bmwgroup BMW M135i xDrive

Новинка получила модернизированную подвеску. За счет этого автомобиль будет иметь лучшую управляемость при прохождении поворотов на высоких скоростях.

Специалисты компании оснастили авто доработанной выхлопной системой. Теперь рёв машины звучит более эпично. Кроме того, были предусмотрены специальные, усиливающие этот звук динамики. За счёт пакета BMW Individua хетчбэк стал ярче.

В качестве силового агрегата у модели установлен турбированный двигатель рабочим объёмом два литра. Производительность мотора составляет 302 л. с. Крутящий момент передаётся на колёса через восьмискоростную автоматическую коробку передач.

Напомним, BMW готовит в Китае премьеру нового электромобиля BMW i4 eDrive, оснащенного технологией eDrive пятого поколения. Производительность «движка» машины равна 340 л. с. (430 Нм). Запас хода машины на одной зарядке составляет 590 км.

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