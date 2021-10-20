Москва, 20 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Аморальный поступок работника или напряжённые отношения между ним и коллегами — самая распространённая причина увольнения в России. Таковы результаты опроса представителей российских компаний, сообщает 20 октября РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Так, совершение проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами — 36%», — говорится в публикации.

Частые опоздания работника, болезни или отлучки назвали поводом для увольнения 32% опрошенных. Ещё 29% респондентов отметили, что могут уволить сотрудника, который часто отвлекается, 27% — если он недоступен в рабочее время, 6% — отказывается трудиться сверхурочно.16% респондентов выбрали вариант «другое». В эту категорию ответов вошли в том числе личная неприязнь к работнику и невыполнением им полностью своих обязанностей.

80% представителей бизнеса, проходившие опрос, в этом году увольняли сотрудников. При этом 70% респондентов отметили, что увольнение обычно происходило по желанию работника.

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