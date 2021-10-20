Москва, 20 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Молдавские политики будут более агрессивно и напористо оказывать давление на Приднестровье и пытаться выпроводить российских миротворцев с его территории. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Mil.ru Российские миротворцы в ПМР

«Чтобы выпроводить Россию, молдавской стороне следует сначала решить приднестровский вопрос, причем «мирными» средствами», — заявил политолог.

«Политпредставитель Молдовы на переговорах Влад Кульминский дал понять, что работу с Тирасполем Кишинев намерен вести по-новому, более активно и напористо, а значит конфликт уже нельзя называть «замороженным», — пояснил Шорников.

«При этом он выступил с критикой формата «5+2», поскольку на этой площадке не рассматриваются параллельно с социально-экономическими вопросами вопросы политические, как это бы хотелось Кишиневу», — сообщил эксперт.

Напомним, что вице-премьер-министр по делам реинтеграции Владислав Кульминский выступил с заявлениями о том, что конфликт в Приднестровье может быть разморожен.