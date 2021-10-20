Джакарта, , 10:52 — REGNUM Правительство Индонезии в настоящее время прилагает усилия для предотвращения роста случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В настоящее время Индонезия входит в пятерку стран с наибольшим количеством вакцинированных людей, а именно 106 млн человек.

Кроме того, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось на 98%.

В нескольких соседних странах, таких как Япония, Сингапур и Малайзия, в настоящее время наблюдается третий пик заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо одобрил возрождение торговых, туристических и инвестиционных секторов.

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