Москва, , 10:51 — REGNUM Два бомбардировщика В-1В и два самолета-заправщика KC-135 ВВС США сопроводили над Черным морем два российских истребителя Су-30. Об этом 20 октября сообщили в Минобороны РФ.

Су-30СМ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«9 октября 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что экипажи российских истребителей определили воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и два самолета-заправщиков KC-135, которые они сопроводили над Черным морем.

Помимо того, указывается, что после того, как американские самолеты развернулись от российских границ, российские Су-30 благополучно возвратились на свой аэродром.

«Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что группа истребителей ВВС США F-15 Strike Eagle прибыла на авиабазу Борча в Румынии для участия в многонациональных военных учениях Castle Forge в черноморском регионе.