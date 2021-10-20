* запрещённая в России организация

Москва, 20 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В столицу России приехала делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где должны пройти переговоры московского формата по Афганистану.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В мероприятии примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители десяти стран, включая делегацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Планируется, что участники обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.

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