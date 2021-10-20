Мадрид, , 10:51 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес гарантировал лидеру Partido Popular Пабло Касадо, что он не освободит заключенных сепаратистской организации ЭТА в обмен на то, что баскская партия EH Bildu позволит своими голосами утвердить законопроект о бюджете на следующий год. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

На вопрос лидера PP о том, планирует ли он освободить заключенных террористов в обмен на поддержку бюджета со стороны EH Bildu, Санчес ответил отрицательно.

«Абсолютно нет», — сказал он.

Как сообщает La Razon, Санчес также подчеркнул, что PSOE «никогда не использовала терроризм, когда ЭТА убивала, и не собирается делать это сейчас, когда ЭТА не существует уже как десять лет».

Санчес обвинил Касадо в «политическом использовании» терроризма и раскритиковал правый блок за то, что тот не празднует десятилетие со дня прекращения деятельности ЭТА. Он отметил, что народ празднует «успех и победу испанской демократии», и выразил сожаление, что PP «не воспринимает это как победу».

На контрольном заседании Конгресса Касадо повторил слова лидера EH Bildu Арнальдо Отеги, в которых, как сообщает El Correo, на мероприятии в Эйбаре и после прочтения декларации левых националистов, в которой он сокрушался о боли жертв терроризма, он сказал, что «если для того, чтобы 200 заключенных [из ЭТА] были освобождены, мы должны голосовать за бюджет, то мы будем голосовать за него».