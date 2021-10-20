Скончался глава Клепиковского района Рязанской области
Клепиковский район, Рязанская область, 20 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Ушёл из жизни глава администрации Клепиковского района Рязанской области Николай Крейтин, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.
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Свеча
Глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины выразили губернатор и правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона.
«Николай Крейтин внёс большой вклад в развитие экономики и социальной сферы муниципального образования. Его отличала высокая ответственность, профессионализм, твёрдая гражданская позиция и умение работать с людьми», — говориться в некрологе.
Чиновник возглавлял район с 2016 года. Ему было 45 лет.