Псков, 20 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Около 500 млн рублей будет направлено на закупку медицинского оборудования для больниц Псковской области. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Cap.ru Медицинское оборудование

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Псковской области порядка 500 млн рублей из федерального бюджета на закупку специализированной аппаратуры и медицинских изделий для медицинских учреждений региона. Новое оборудование получат более 20 больниц, диспансеров, госпиталей и стоматологических поликлиник.

«Среди них Псковская городская больница, Детская областная клиническая больница, областной клинический онкодиспансер, Псковский перинатальный центр и целый ряд учреждений районного значения», — говорится в сообщении.

Средства пойдут как на приобретение сложной аппаратуры — цифровых рентгенографов, систем ультразвуковой визуализации, реанимационных комплексов для новорождённых, так и более простой, например, тренажёров для восстановления пациентов, эндоскопов, дезинфицирующих машин. Также будут закуплены готовые рабочие места для врачей-оториноларингологов и офтальмологов.