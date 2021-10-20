Воронеж, 20 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора воронежского филиала Петербургского госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова вынес Железнодорожный суд Воронежа 19 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Экс-глава филиала вуза обвинялась в получении взяток от студентов — согласно материалам дела, в 2011—2020 годах она в общей сложности получила более трёх миллионов рублей «вознаграждений».

Суд признал фигурантку дела виновной и назначил ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в 10 млн рублей. В ближайшие пять лет женщине запрещено занимать руководящие должности в образовательных учреждениях всех уровней образования и должности в государственных и муниципальных органах.