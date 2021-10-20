Уфа, , 11:07 — REGNUM Рассмотрение законопроекта о продаже алкоголя в новогодние каникулы отложили в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

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Сообщается, что инициатива об отмене ограничений розничной продажи алкоголя в дни новогодних каникул вызвала неоднозначную реакцию у жителей региона. Так, депутаты получили большое количество обращений граждан, которые выступают против данной инициативы.

«Позиция инициатора законопроекта — Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан — в пользу отмены ограничений основана на данных об улучшении ситуации на алкогольном рынке и уменьшении количества отравлений спиртосодержащей продукцией. Однако довод о том, что мера уже исчерпала свою эффективность, аргументирован в недостаточной мере. В части обоснования законопроект нуждается в доработке — нужно хорошо проанализировать статистику и взвесить все доводы «за» и «против», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

По его словам, данный вопрос не требует спешки, поскольку до Нового года еще есть время.

Отмечается, что перед пленарным заседанием госсобрания Толкачев встретился с руководителями фракций. На встрече был рассмотрен вопрос о снятии с повестки дня этого законопроекта. В результате руководители фракций решили, что рассмотрение законопроекта необходимо отложить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установлены ограничения на розничную продажу алкоголя в дни новогодних каникул. Так, 3 января действует полный запрет на продажу этой продукции. С 4 по 6 января продажа ограничивается периодом с 10:00 до 14:00 часов.