Ярославль, 20 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Жительнице Ярославля приходит налог за автомобиль, угнанный ещё в 2019 году. Об этом она рассказала уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину, сообщает сайт омбудсмена.

Christian Schnettelker Бюрократия

Полиция не смогла найти преступников, уголовное дело приостановлено. Тем не менее, транспортный налог женщине начисляется до сих пор: более 3 тысяч рублей в год.

«Отчаявшаяся гражданка обращалась в налоговую инспекцию, где ей пояснили, что каждую весну ей необходимо брать справку в отделе полиции о том, что автомобиль действительно не найден. С полученной справкой надо прийти в налоговую, заполнить заявление, и только в этом случае налог взыматься не будет. В ГИБДД женщине объяснили, что снять автомобиль с регистрационного учета невозможно, так как он объявлен в розыск и в течение 10 лет, пока не закрыто уголовное дело, ничего сделать нельзя», — рассказали в аппарате уполномоченного.

Женщина находится в декрете и ждёт второго ребёнка. Перспектива ходить по инстанциям каждый год ей не нравится. Уполномоченный Сергей Бабуркин полагает, что государственные органы не правы в этой ситуации.

«Причина этого казуса — в межведомственной рассогласованности: налоговая служба, ГИБДД, а также органы, осуществляющие кадастровый учёт, обязаны были наладить взаимодействие таким образом, чтобы информация об угоне машины своевременно поступила в налоговый орган и обновлялась автоматически», — подытожил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Пока что пробить бюрократическую стену омбудсмен не смог — женщина должна будет самостоятельно предоставить требуемую справку.