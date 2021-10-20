Москва, 20 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Блогер Юрий Дудь 20 октября не пришёл на заседание в Зюзинском суде Москвы, где рассматривается административное дело о пропаганде наркотиков в его роликах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Дудь

Возле здания суда собрались журналисты, ожидавшие приезда блогера, однако Дудь не прибыл на заседание. Оно началось в 10:00 и проходит в эти минуты.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что специалисты сделали вывод о пропаганде наркотических веществ в двух интервью Юрия Дудя — с рэпером Алишером Моргенштерном и блогером Иваном Рудским.

В МВД завели административное дело. Заседание суда прошло 23 июля, была назначена психолого-лингвистическая экспертиза.