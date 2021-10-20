Москва, 20 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Заявления молдавских политиков о размораживании конфликта в Приднестровье стоит воспринимать как сигнал, и относиться к ним следует крайне серьезно. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Presedinte.md Майя Санду

«Молдавия выступила с предупреждением, что конфликт по Приднестровью может быть разморожен. Это сигнал, к которому следует отнестись серьезно», — заявил политолог.

«Команда Санду получила не просто полноту власти в стране. К вершинам власти эту команду на протяжении шести лет активно продвигали американцы и европейцы, в том числе посредством прямого вмешательства во внутренние дела страны», — пояснил Шорников.

«Надо понимать, что эта команда была приведена для того, чтобы выполнять определенные задачи. Среди этих задач ключевой, по всей видимости, является ликвидация российского военного присутствия на Днестре. Однако пока не произойдет окончательное урегулирование молдо-приднестровских отношений российские миротворцы из региона не уйдут, это жесткая позиция России», — заключил эксперт.

Напомним, что представители молдавской власти выступили с заявлениями о том, что конфликт в Приднестровье может быть разморожен. В частности, об этом заявил телеканалу Ren Tv вице-премьер-министр по делам реинтеграции Владимир Кульминский.