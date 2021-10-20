Ford провел испытания новых версий пикапа Ranger
Вашингтон, 20 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Специалисты американской компании Ford вывели на тестовые испытания три разные комплектации пикапа Ford Ranger 2023 модельного года. Снимки с автомобилем размещены на сайте Ranger6G.
На снимках изображены новые Ranger в комплектациях XLT, FX4 и Wildtrak.
Тестовые образцы выполнены в стиле Maverick и F-150. Новый Ranger имеет совершенно новую переднюю панель, которую пересекают две горизонтальные полосы. У комплектации Wildtrak вокруг радиаторной решетки есть чёрная отделка, а у версии FX4 — серебристая.
Габариты Ranger 2023 модельного года немного больше, чем у базового автомобиля. Версия XLT получила шины с более низким профилем, чем FX4, который больше ориентирован на езду по бездорожью. Комплектация FX4 также может похвастаться пакетом FX4 Off-Road. В набор входят: внедорожные амортизаторы, защита днища и внедорожные шины.
Стоит отметить, что в линейке комплектаций нынешнего Ranger нет варианта Wildtrak, хотя Wildtrak X доступен на австралийском рынке.
Ранее глава компании Адиль Ширинов сообщил, что в 2023 году на предприятии «Соллерс Форд» в России будет организована сборка электрических фургонов Ford E-Transit.
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