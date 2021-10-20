Москва, , 10:54 — REGNUM В Совете Федерации 20 октября в рамках «Часа субъекта РФ» выступили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова. Глава регионах рассказал не только о планах, но и о проблемах и попросил у сенаторов помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камчатка kuhnmi

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Накануне в рамках проходящих в верхней палате парламента Дней Камчатского края в ряде комитетов Совета Федерации прошли расширенные заседания, посвященные социально-экономическим и экологическим вопросам развития региона.

Сенаторам на заседании представили видеоролик о Камчатке — регион, в котором есть «свое министерство счастья, где комфортно жить и престижно трудиться».

Губернатор Владимир Солодов поделился планами и задачами на ближайшую перспективу, в числе которых первоочередная — развития здравоохранения, в том числе и в условиях пандемии коронавируса.

Глава Камчатки изложил не только проблемы в отрасли, но и успехи.

Так, идёт к завершению строительство долгостроя — краевой больницы, которою не могут сдать уже 15 лет.

Солодов попросил о поддержке Совета Федерации в нескольких вопросах, один из которых ликвидация ветхих, аварийных зданий, построенных в середине прошлого века. Как пример, здание детского отделения психоневрологического диспансера 1964 года постройки.

Также проблемная зона, требующая поддержки, оказание услуг санитарной авиации. Но специфика распределения софинансирования не учитывает особенности северных регионов. При среднем по стране софинансирование 60%, Камчатка получает лишь 27% из федерального бюджета на санавиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации 19−20 октября проходят Дни Камчатского края, в рамках которых была открыта выставка проектов туристического и инвестиционного потенциала региона.