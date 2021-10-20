Горно-Алтайск, 20 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Следователи в Республике Алтай организовали проверку информации об осквернении символа Победы — георгиевской ленты. Об инциденте стало известно из СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата со страницы в инстаграм @ovlasenko Срезанные с мусорных мешков георгиевские ленты в Горно-Алтайске

Ранее в соцсетях появились фотографии и видеоролики, на которых видно, как рабочие используют георгиевские ленты для перевязки мешков с песком при ремонте здания на улице Петра Сухова в Горно-Алтайске.

«В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Добавим, что по словам очевидцев, лентами были перевязаны мешки со строительным мусором. Как сообщало ИА REGNUM, ранее по этому факту проверку начала прокуратура республики.