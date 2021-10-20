Тбилиси, , 10:41 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рекомендуется перевести из тюрьмы в больницу. Об этом сообщил журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он вошел в консилиум врачей, который будет следить за здоровьем политика. 19 октября медики проанализировали состояние здоровья Саакашвили и решили, что лучше его заранее поместить в больницу.

«Мы прошли документы консилиума и все мы на одной волне — превентивная госпитализация. Пока не знаем, где», — сказал Кипшидзе.

Он добавил, что на госпитализацию должен дать согласие Саакашвили. При этом ранее экс-президент заявлял, что не собирается ложиться в больницу.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября после его возвращения в Грузию. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мед.

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