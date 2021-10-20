Катманду, 20 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными дождями в Непале в течение трех последних дней, погиб как минимум 31 человек. Об этом 20 октября сообщил представитель непальского правительства, слова которого приводит Agence France-Presse.

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«За последние три дня наводнения и оползни, вызванные ливнями, привели к гибели 31 человека по всей стране. 43 человека пропали без вести», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв наводнения и оползней, которые были вызваны сильными дождями в северном индийском в штате Уттаракханд, увеличилось до 46.