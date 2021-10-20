Тюмень, 20 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Тюменской области не хватает поваров. Об этом сообщает рекрутинговая компания HeadHanter Урал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Повар

В Тюменской области на одну вакансию повара приходится 0,8 резюме, тогда как по России — 1,2. Нормой на рынке труда считается соотношение в 5−6 резюме на вакансию, отмечают в HeadHanter.

Если сравнивать с 2019 годом, то спрос на поваров в регионе увеличился в два раза. Средняя зарплата составляет 44 тыс. рублей, у шеф-повара — 75,7 тыс. рублей. По России средняя зарплата повара составила 46,2 тыс. рублей.