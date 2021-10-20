Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском будут усилены меры контроля по соблюдению масочного режима. Дополнительные внеплановые проверки пройдут в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, социальных учреждениях и других местах массового скопления людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе мэрии города.

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Также специалисты проверят управляющие компании на предмет проведения санитарных обработок подъездов многоквартирных домов.

«Нужно принять исчерпывающие меры безопасности, чтобы избежать очередного всплеска заболевших в нашем городе. К сожалению, похолодание, сезонные простудные заболевания могут этому способствовать. Самая простая мера — это защитная маска и социальная дистанция», — отметили в Контрольном управлении администрации города.

На Камчатке за последние сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. За всё время пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 20 535 человек. В стационарах проходят лечение 153 пациента. В госпиталях остаются свободными на 20 октября 117 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, низкий уровень вакцинации, эпидемически неблагоприятный сезон и мутации коронавируса стали причиной усугубления ситуации с COVID-19 в Амурской области. Об этом заявил директора по научной работе Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Юлий Перельман.