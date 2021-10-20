Ташкент, , 10:37 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 19 октября провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Об этом сообщил МИД Узбекистана.

Афганистан

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, а также предстоящие мероприятия в формате «ЕС — Центральная Азия» и «Узбекистан — ЕС».

«Состоялся обмен мнениями по сложившейся ситуации в Афганистане. Европейской стороной дана высокая оценка предпринимаемым Узбекистаном мерам по содействию в установлении мира и стабильности в соседней стране, а также оказанию гуманитарной помощи афганскому народу», — говорится в сообщении.