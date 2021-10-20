Для бизнеса это будет смертельно — предприниматели ЕАО о QR-кодах
Биробиджан, 20 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Еврейской автономии владельцы компаний, которые теперь можно будет посещать только вакцинированным или переболевшим COVID-19 жителям, считают такие меры губительными для бизнеса. Предприниматели предлагают другие способы добиться выполнения плана по вакцинации, написало EAOMedia.
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Директор фитнес-центра «Вертикаль» Наталья Филимонова опасается, что если в регионе введут QR-коды и будут их проверять, то бизнес закроется.
Директор по продвижению клуба «Фитнес Мастер» Полина Прибыш считает, что прививочная кампания должна проходить только на добровольной основе.
Бизнес стал заложником ситуации, считает руководитель кафе «Бурекас» Елена Слоним. По её словам, в сложившихся условиях предпринимателям трудно планировать свою жизнь, а новые ограничения являются большим стрессом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии из-за перебоев с финансированием ПЦР-тесты на коронавирус являются платной услугой для заболевших COVID-19 жителей региона. По полису обязательного медицинского страхования пройти такое обследование невозможно, пишет EAOMedia. В редакцию СМИ поступает много жалоб от жителей региона на необходимость оплачивать ПЦР-тест пациентам с симптомами ОРВИ.