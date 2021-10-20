Биробиджан, 20 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Еврейской автономии владельцы компаний, которые теперь можно будет посещать только вакцинированным или переболевшим COVID-19 жителям, считают такие меры губительными для бизнеса. Предприниматели предлагают другие способы добиться выполнения плана по вакцинации, написало EAOMedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Во время введения QR-кодов рестораны потеряли 60-80% выручки

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«Такая перспектива нас не радует, так как это однозначно отразится на посещаемости заведений. В тех регионах, где уже ранее были введены такие меры, наблюдается снижение выручки на 50 и более процентов. Конечно, эта мера вынужденная, мы понимаем. Но, учитывая, что очень много антипрививочников, посещаемость заведений резко упадет, и общепит опять вынужден будет бороться за выживание, ведь работа на доставку не окупает всех затрат…» — считает председатель Ассоциации рестораторов, отельеров и туроператоров ЕАО Олеся Железнякова.

Директор фитнес-центра «Вертикаль» Наталья Филимонова опасается, что если в регионе введут QR-коды и будут их проверять, то бизнес закроется.

«Мы и так живем на честном слове. QR-коды вроде хорошо и прививки тоже, но для бизнеса это будет смертельно», — отметила она.

Директор по продвижению клуба «Фитнес Мастер» Полина Прибыш считает, что прививочная кампания должна проходить только на добровольной основе.

«Посещения общественных мест по QR-кодам вынуждает идти и ставить прививку. Страх перед последствиями для здоровья и отсутствие веры в эффективность прививки, я считаю, гораздо важнее, чем введение таких мер. Нужно вести работу с населением, чтобы не ставить людей в безвыходное положение. Отразится ли это на бизнесе? Безусловно», — сказала Полина Прибыш.

Бизнес стал заложником ситуации, считает руководитель кафе «Бурекас» Елена Слоним. По её словам, в сложившихся условиях предпринимателям трудно планировать свою жизнь, а новые ограничения являются большим стрессом.

«Теперь твой бизнес постоянно находится в зоне турбулентости, но ты привыкаешь, замедляешься, чтобы хоть как-то адаптироваться. Но тебя не покидает ощущение, что ты играешь в чьи-то игры…» — подчеркнула Елена Слоним.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии из-за перебоев с финансированием ПЦР-тесты на коронавирус являются платной услугой для заболевших COVID-19 жителей региона. По полису обязательного медицинского страхования пройти такое обследование невозможно, пишет EAOMedia. В редакцию СМИ поступает много жалоб от жителей региона на необходимость оплачивать ПЦР-тест пациентам с симптомами ОРВИ.