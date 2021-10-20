В Кемеровской области сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Кемерово, 20 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Прокопьевском районе Кемеровской области на железнодорожных путях необщего пользования произошел сход с рельсов восьми вагонов с углем, по этому факту начата проверка. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с произошедшим
Также указывается, что в настоящее время на место инцидента выехали работники Новокузнецкой транспортной прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что столкновение пассажирского электропоезда с автомобилем, нарочно оставленным для этого на железнодорожных путях, спровоцировал в Австралии неизвестный мужчина.