Кемерово, 20 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Прокопьевском районе Кемеровской области на железнодорожных путях необщего пользования произошел сход с рельсов восьми вагонов с углем, по этому факту начата проверка. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ludek Сход с рельсов

«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с произошедшим 20.10.2021 на территории Прокопьевского района Кемеровской области — Кузбасса сходом 8-ми вагонов с углем с рельсов на путях необщего пользования ООО «Шахтоуправление «Майское», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на место инцидента выехали работники Новокузнецкой транспортной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что столкновение пассажирского электропоезда с автомобилем, нарочно оставленным для этого на железнодорожных путях, спровоцировал в Австралии неизвестный мужчина.