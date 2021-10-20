Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В гимназии № 85 Петроградского района Петербурга зафиксировано два случая кишечной инфекции. Госпитализация понадобилась одному гимназисту. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Educaltai.ru Школьная столовая

Из двоих отравившихся школьников одному понадобилась госпитализация в инфекционный стационар, откуда в тот же день, после осмотра врачей, он был выписан на амбулаторное лечение. А управление Роспотребнадзора незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

«Организатором питания учащихся является комбинат питания АО «Фирма Флоридан». На пищеблоке гимназии выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствуют суточные пробы готовой продукции, нарушено ведение документации по допуску пищевой продукции к реализации; нарушения приготовления дезинфицирующих растворов, — рассказали в управлении. — В гимназии выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции».

В результате специалистами Центра гигиены и эпидемиологии был организован комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала гимназии, в том числе работников пищеблока. Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, организованы дезинфекционные мероприятия. Проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных учащихся и персонала гимназии. Отобраны пробы сырья, пищевой и готовой продукции, воды, сделаны смывы с объектов внешней среды.

«Ситуация находится на контроле Управления», — заверили в надзорном ведомстве.