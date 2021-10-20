Вашингтон, 20 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Пример Австралии по созданию ядерного подводного флота может оказаться заразительным, и такие же планы появятся у других государств. Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во время визита в Вашингтон, сообщает газета Guardian.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

По его словам, нельзя исключить вероятность того, что другие страны не последуют прецеденту AUKUS. В рамках этого соглашения с Великобританией и США Австралия, как сообщало ИА REGNUM, обзаведётся атомными субмаринами. Пока, полагает Гросси, подобные планы для других стран ограничены технологическими трудностями.

Глава МАГАТЭ заявил, что создал рабочую группу в рамках инспектората организации. Вопрос об AUKUS изучат очень опытные инспектора по вопросам гарантий и юридические эксперты.

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Гросси подчеркнул, что необходимо гарантировать надлежащее использование Австралией технологий и материалов для таких субмарин. Для этого, в свою очередь, нужны договорённости.

В беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном Гросси поднял тему недопущения распространения ядерного оружия в контексте AUKUS. МАГАТЭ скоро намерено провести по этому поводу официальную встречу, в трехстороннем или ином формате, сказал он.

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