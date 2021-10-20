Первоуральск, Свердловская область, 20 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Главврач больницы №1 Первоуральска Свердловской области Виктор Долгушин опасается своего увольнения. Это следует из его заявлений представителям СМИ.

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Как пишет Pervo66.ru, он находится на больничном, однако уже закрывает его и выходит на работу.

«А вчера приезжала замминистра здравоохранения, собрала коллектив больницы и объявила им, что я уволен. Что есть соответствующее решение правительства, что меня уволят, как только я выйду с больничного», — цитирует его издание.

Отметим, что в минздраве Свердловской области ранее опровергли факт увольнения врача. Он находится на больничном. Исполняющим его обязанности назначен Борис Мейлах. Он заявил, что будет просить врачей не увольняться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее больница оказалась в центре скандала. 15 октября в местных СМИ прошла информация о том, что сосед умершего пациента по палате не мог найти медиков. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.