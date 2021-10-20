Новосибирск, 20 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В отношении заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, обвиняемого в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, что в Новосибирской области 18 октября был задержан заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин. Позже было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Также возбуждено дело в отношении 62-летнего учредителя юридического лица — за «дачу взятки должностному лицу лично в особо крупном размере».

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«Фигуранты по делу задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний. По ходатайству следователя судом в отношении 55-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта по делу в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в СКР.

Расследование продолжается.