Москва, 20 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Работа по минимизации внешнеторговых ограничительных мер в отношении российских товаров, которую проводило Минэкономразвития РФ, позволила в 2020 году устранить ущерб на $3,4 млрд. Такие данные указаны в докладе «Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2020 году и I полугодии 2021 года», подготовленном МЭР РФ.

Tom Drigers Торговля

«В 2020 году были устранены или либерализованы 34 ограничительные меры (в том числе угрозы введения мер), оказывающие негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. Устранённый ущерб оценивается свыше 3,4 млрд долларов США в год (в I полугодии 2021 года — 24 меры и 0,5 млрд долларов США)», — уточнили в ведомстве.

В министерстве указали на то, что внешнеторговая деятельность в проанализированном периоде велась в условиях роста активности государств по введению новых ограничительных мер торговой политики, оказывающих воздействие в том числе на российский экспорт.

В тоге проведённой работы по минимизации барьеров на внешних рынках по линии Всемирной торговой организации в 2020 году было отменено/приостановлено/предотвращено действие семи ограничительных для российского экспорта мер. Устранённый ущерб оценивается свыше $400 млн в год.