Киев, 20 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, около границы с Крымом. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ВСУ.

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«На одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области. Военные на учениях демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на Украине прошли совместные с привлечением военных и техники стран Североатлантического альянса (НАТО) стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021».

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