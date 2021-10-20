Ташкент, 20 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. За последние четыре года в столице Узбекистана было полностью обновлено 180 устаревших машин скорой помощи, сейчас их количество составляет 203 единиц. Об этом говорится в сообщении Главного управления здравоохранения города Ташкента (Горздрав).

(сс) Ray Машина скорой помощи

«Показатели задержки скорой медицинской помощи снизились с 10−12% до 1−2%, а время приезда по вызову сократилось в среднем с 25−30 минут до 10−15 минут», — говорится в сообщении Горздрава.

Также сообщается, что дополнительно выделен штат в составе 2 000 сотрудников среднего медицинского персонала.