Москва, 20 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В среду, 20 октября, курс российской валюты на утренних торгах демонстрирует умеренно-негативную динамику, теряя 0,2% и возвращаясь к уровню в 71,00 за доллар США, после достижения вчера, 19 октября, максимума 2021 года, отметки 70,80. Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

ИА REGNUM Рубль и доллар

По его словам, поводов для беспокойства у рубля сегодня, 20 октября, не так много. Торги на фондовых площадках в США вчера, 19 октября, завершились уверенным ростом индекса широкого рынка S&P 500 на 0,74%. Он отметил, что Азия сегодня утром тоже в хорошем плюсе, индекс гонконгской биржи Hang Seng прибавил более 1,0%. И только нефть, по-прежнему оставаясь на высоких значениях $84,40 за баррель Brent, теряет сегодня утром 0,8%, создавая хоть какую-то возможность для снижения российской валюты на сегодняшних торгах, отметил эксперт. Будет ли она реализована, вопрос открытый, по крайней мере Минфин России, сегодня, 20 октября, не планирует делать больших размещений ОФЗ (20 млрд. рублей), а значит не окажет сильного сопротивления снижению рубля, заявил он.

Так что, добавил эксперт, если негативная динамика на рынке нефти сохранится в текущих параметрах или даже усилится, утренняя слабость рубля получит развитие.

По его словам, техническая картина не против такого сценария развития событий. Прежде всего потому, что «непробиваемый» на этой неделе уровень 70,70−70,80 за доллар США ограничивает возможности укрепления российской валюты, повышая вероятность отскока к ближайшему уровню сопротивления отметки 71,50−71,60. Именно к этим отметкам, при сохранении негативной динамики на рынке нефти и будет стремиться российская валюта на сегодняшних торгах, заявил он.