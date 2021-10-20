Чита, 20 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Забайкальском крае увеличилось количество летальных случаев от коронавирусной инфекции среди пациентов молодого возраста. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила министр здравоохранения региона Оксана Немакина. Её слова цитирует пресс-служба правительства Забайкалья.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В среднем от пяти до девяти пациентов теряем ежесуточно. В структуре смертей появились пациенты очень молодого возраста. Раньше этого не наблюдали. Буквально на днях потеряли женщину 23 лет, сейчас пациент 32 лет находится в тяжелом состоянии. Это молодые люди, у которых есть семьи», — отметила Оксана Немакина.

По её словам, на сегодняшний день 1256 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести и 158 человек крайне тяжелой степени, 53 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье сейчас рост заболеваемости коронавирусной инфекцией превышает суточные показатели по России, а также показатели региона за аналогичные периоды 2020 года.

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